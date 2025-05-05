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Квартира на улице Генерала Тюленева, где произошел взрыв, сдавалась в аренду

Однокомнатная квартира в Москве на улице Генерала Тюленева, в которой произошел взрыв газа и пожар, сдавалась в аренду. Недвижимость принадлежит 41-летней жительнице столицы, сообщает SHOT .

Она сдавала жилье 40-летней женщине. В момент взрыва арендатор отсутствовала, дома был ее сожитель. Он серьезно пострадал.

В результате взрыва повреждены также две соседние квартиры, межэтажные и межквартирные перекрытия, чердак.

Пожар произошел в доме на улице Генерала Тюленева в столице вечером 4 мая из-за взрыва бытового газа. Загорелись две квартиры на восьмом и девятом этажах. Погибли три человека.

С эвакуированными жильцами многоэтажного дома работают врачи и психологи. Всего к медикам обратились 18 человек. Шесть из них госпитализировали. В Сети появился полный список пострадавших.