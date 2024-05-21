Кубань начало затапливать из-за ливня с градом

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Мощный ливень с градом обрушился на Краснодарский край. Из-за непогоды частные дома некоторых местных жителей оказались затоплены, сообщает Life.ru .

Разгул стихии начался с города Лабинск днем 20 мая. Улицы оказались затоплены, также наблюдался град.

Примечательно, что град выпадал на Кубани и на прошлой неделе. Тогда «досталось» Анапе и ее окрестностям.

Тем временем в Московском регионе на 21 мая объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. Предупреждение действует с полудня и до 21:00.

