Кубань начало затапливать из-за ливня с градом
Дома жителей Краснодарского края затопило из-за разгула стихии
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Мощный ливень с градом обрушился на Краснодарский край. Из-за непогоды частные дома некоторых местных жителей оказались затоплены, сообщает Life.ru.
Разгул стихии начался с города Лабинск днем 20 мая. Улицы оказались затоплены, также наблюдался град.
Примечательно, что град выпадал на Кубани и на прошлой неделе. Тогда «досталось» Анапе и ее окрестностям.
Тем временем в Московском регионе на 21 мая объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. Предупреждение действует с полудня и до 21:00.