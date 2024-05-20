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В Московском регионе на 21 мая объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы

На территории Москвы и Подмосковья объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Период предупреждения продлится с 12:00 до 21:00 21 мая.

В регионе днем 21 мая прогнозируются кратковременный дождь, местами сильный и гроза. При грозе ожидается усиление ветра западной четверти до 15 метров в секунду.

«Желтый» уровень — это потенциально опасная стихия с неблагоприятными явлениями: сильными дождями, грозами, ураганным ветром и градом.