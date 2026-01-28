сегодня в 12:30

Крыша обрушилась из-за крупного пожара в пластиково-литейном цехе в Истре

В горящем складском помещении пластиково-литейного цеха в агрокомплексе в деревне Духанино округа Истра рухнула крыша на площади 1,2 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сигнал о возгорании потупил в районе 8 часов утра. В 11:03 пожар локализован на площади 3750 «квадратов».

Предварительно, огонь вспыхнул от печного отопления, использовавшегося рабочими для обогрева. Пострадавших в пожаре нет. Сейчас возгоранию присвоен 2 ранг сложности.

Ранее глава округа Истра Татьяна Витушева посоветовала жителям закрыть окна и не выходить на улицу из-за едкого дыма в районе пожара.

В Сети появилось видео тушения пожара, где видно, что всю округу заволокло густым серым дымом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.