Людям не рекомендовали выходить на улицу: пластиково-литейный цех горит в Истре

сегодня в 10:37

Глава Истры Витушева рекомендовала не открывать окна из-за пожара в цехе

В районе 8 часов утра в среду по номеру 112 поступило сообщение о возгорании пластиково-литейного цеха в агрокомплексе в деревне Духанино округа Истра, сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева.

По ее словам, на месте ЧП работают пожарные расчеты. Там наблюдается сильное задымление внутри складского одноэтажного блочного помещения. Общая площадь склада — свыше 3,7 тыс. кв. м.

Глава подчеркнула, что из-за распространения едкого дыма и появления резкого химического запаха людям, которые живут недалеко от места инцидента, следует плотно закрыть окна и двери, по возможности воздержаться от выхода на улицу.

«Если запах проникает в помещения, используйте средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) или дышите через влажную ткань», — написала Витушева в Telegram-канале.

Как уточнила глава округа, особую осторожность из-за пожара следует проявить людям с заболеваниями дыхательных путей, аллергикам, детям и беременным.

Предварительно, возгорание началось от печного отопления, которое использовалось рабочими для обогрева. Пожару присвоен 2 ранг сложности.

