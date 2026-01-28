Округу заволокло едким дымом: видео пожара в пластиково-литейном цехе в Истре

Опубликовано видео с места пожара в пластиково-литейном цехе в Истре

В Сети появилось видео тушения пожара, который вспыхнул в среду утром в пластиково-литейном цехе в городском округе Истра. Кадры публикует «МК: срочные новости».

Пожарные тушат здание в деревне Духанино. На кадрах видно, что всю округу заволокло густым серым дымом. За ним едва можно разглядеть очертания спецтранспорта. Клубы дыма вырываются из-под крыши цеха, открытого горения не наблюдается.

Глава округа Татьяна Витушева призвала граждан, которые живут недалеко от места инцидента, плотно закрыть окна и двери, воздержаться от выхода на улицу из-за распространения едкого дыма и появления резкого химического запаха.

К тушению огня привлекли 47 человек и 16 единиц техники, из них 19 человек и 6 единиц техники — от МЧС России. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

