Кроссовки пропавшего зацепера нашли вблизи станции Некрасовская в Подмосковье

14-летний мальчик Всеволод из Лобни увлекся зацепингом и сбежал из дома после ссоры с родителями. Предполагается, что он мог отправиться на сходку зацеперов, которая проходила 14–16 октября в Звенигороде. В поисках подростка задействованы более 100 человек. После пропажи подростка-зацепера возбуждено уголовное дело.

«Все в шоке. Лежали на путях два ботинка, очень похожие, у нас было две пары, одни на мне. В последнем видео он был в них, когда он за электричку цеплялся. Ботинки очень-очень похожие, у нас было две абсолютно одинаковых пары», — сказал отец Всеволода.

Мужчина добавил, что о планах сына посетить сходку зацеперов они узнали лишь за два дня до его исчезновения. Всеволоду провели лекцию о его опасном увлечении. Мальчик дружил лишь с двумя ребятами, но они ничего не знают о случившемся.

