Ищут четвертый день: подросток сбежал на сходку зацеперов в Подмосковье и пропал

В Подмосковье ищут подростка, который сбежал на сходку зацеперов и пропал

Подросток из Подмосковья увлекся зацепингом, а когда родители наказали его за это, то сбежал из дома на сходку единомышленников. Парня ищут уже четвертый день, сообщает Baza .

14-летний Всеволод из Лобни накануне исчезновения поругался с родителями из-за своего нового «хобби». Парня наказали, и в ночь на 13 октября он, обидевшись, сбежал из комнаты через окно. При этом мальчик оставил дома телефон, деньги и документы.

Порядка 100 человек ищут ребенка уже четвертый день. К поискам подключились как волонтеры, так и местные жители. Всеволода ищут на платформах Савеловского, Можайского и Ленинградского направлений. Ни одна городская камера не смогла зафиксировать мальчика.

Выяснилось, что 14–16 октября в Звенигороде должна пройти массовая сходка зацеперов. По словам очевидцев, там обычно собираются ребята из Лобни, Долгопрудного, Лугового и близлежащих районов. Они носят маски и не называют настоящих имен. Волонтеры предполагают, что мальчик мог отправиться туда.

При этом у зацеперов есть закрытые чаты, где они могут найти кров, еду и деньги, если решат уйти из дома. В последний раз Всеволода видели на платформе Луговая вечером в среду. Он пытался купить билет до Тучково в районе Кубинки.

Ранее в Наро-Фоминске три зацепера пытались залезть на электричку. Один из них погиб, а парень и девушка получили серьезные травмы.

