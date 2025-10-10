Хотели «оседлать» электричку: ужасное ЧП случилось с зацеперами в Подмосковье

сегодня в 18:35

Зацепер погиб и 2 травмировались, пытаясь залезть на электричку в Наро-Фоминске

В подмосковном Наро-Фоминске три зацепера пытались залезть на электричку. Один из них погиб, а парень и девушка получили серьезные травмы, сообщает Baza .

Инцидент случился на электричке, ехавшей из Москвы в Калугу. Погиб 14-летний мальчик.

Девушке оторвало руку. Еще одному выжившему подростку помогают врачи. Неизвестно, удастся ли сохранить его жизнь.

Зацеперы учатся в одной школе в Наро-Фоминске. Они ровесники.

На месте происшествия работают врачи и сотрудники полиции. Электричка осталась стоять на станции. Обратный рейс отменили.

На опубликованном видео тело погибшего зацепера выносят в мешке для трупов. Также, судя по фото, у выжившего мальчика сильные ожоги на теле.

