Уголовное дело возбудили после пропажи подростка-зацепера в Лобне

В Лобне правоохранители расследуют уголовное дело, возбужденное после пропажи подростка-зацепера, сбежавшего из дома, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью .

Дело возбуждено по заявлению родственников мальчика. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, а также организовали поисковые мероприятия. Сейчас они проводят допросы и пытаются установить местонахождение подростка.

Ранее стало известно, что 14-летний мальчик из Лобни увлекся зацепингом и сбежал из дома после ссоры с родителями на эту тему. Предполагается, что он мог отправиться на сходку зацеперов, которая проходит 14–16 октября в Звенигороде.

Ребенка ищут более 100 человек. В последний раз его видели на платформе Луговая вечером в среду.

