Крики и паника: появились кадры первых секунд захвата самолета Flydubai

На опубликованных кадрах, снятых одним из пассажиров, слышно, как люди начинают кричать и плакать. Они еще не понимают, что происходит, но осознают, что воздушное судно резко снижается.

В среду утром борт FZ1073 авиакомпании Flydubai неожиданно изменил траекторию полета и некоторое время считался угнанным. В воздух подняли истребители ВВС Израиля. Ранее сообщалось, что самолетом управляли пилоты из РФ и Украины, которые подрались на борту, однако информация об их происхождении не подтвердилась. Позже СМИ сообщили, что пилоты были из ОАЭ и Омана, один из них ударил другого ножом.

Одна из пассажирок рейса Дубай — Тель-Авив авиакомпании Flydubai рассказала, что люди на борту во время попытки захвата самолета молились и думали, что «пришел их конец».

Израильские спецслужбы рассматривают версию, что инцидент на борту самолета Flydubai мог быть террористическим актом.

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