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Козлов: объем загрязненного грунта с побережья Кубани может достичь 200 тыс т

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов заявил, что объем загрязненного грунта с побережья Кубани может достичь 200 тыс. тонн. На данный момент удалось вывезти 14 тыс. тонн, сообщает «Звезда» .

«По прогнозам, топлива мазутного, которое будет выносить на берег, порядка еще загрязненного грунта может увеличиться объем до 200 тыс. тонн», — заявил Козлов на совещании в Анапе.

Также он пообещал проверить количество площадок для утилизации земли, которая испорчена топливом.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко ранее заявил о риске выброса мазута на берег Кубани из-за шторма. По его словам, часть собранных мешков может получить повреждения.

Ранее сообщалось, что на побережье Черного моря в Краснодарском крае наблюдаются повторные выбросы мазута и новые участки загрязнения после ЧП с танкерами.