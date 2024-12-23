Козлов: объем загрязненного грунта с побережья Кубани может достичь 200 тыс т
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Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов заявил, что объем загрязненного грунта с побережья Кубани может достичь 200 тыс. тонн. На данный момент удалось вывезти 14 тыс. тонн, сообщает «Звезда».
«По прогнозам, топлива мазутного, которое будет выносить на берег, порядка еще загрязненного грунта может увеличиться объем до 200 тыс. тонн», — заявил Козлов на совещании в Анапе.
Также он пообещал проверить количество площадок для утилизации земли, которая испорчена топливом.
Вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко ранее заявил о риске выброса мазута на берег Кубани из-за шторма. По его словам, часть собранных мешков может получить повреждения.
Ранее сообщалось, что на побережье Черного моря в Краснодарском крае наблюдаются повторные выбросы мазута и новые участки загрязнения после ЧП с танкерами.