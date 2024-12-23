Мазут снова может выбросить на берег Кубани из-за шторма

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко заявил о риске выброса мазута на берег Кубани из-за шторма, сообщает штаб региона.

По его словам, часть собранных мешков может получить повреждения.

«Море также почти наверняка выбросит на берег еще мазут», — отметил Нестеренко.

По его словам, работы возобновят утром независимо от погодных условий.

Разлив мазута произошел 15 декабря из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. В результате разлившийся мазут прибило к берегам Краснодарского края. В Анапе объявлен режим ЧС.

Ранее сообщалось, что на побережье Черного моря в Краснодарском крае наблюдаются повторные выбросы мазута и новые участки загрязнения после ЧП с танкерами.