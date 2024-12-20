сегодня в 18:51

Повторные выбросы мазута произошли после утечки на танкерах в Черном море

На побережье Черного моря в Краснодарском крае наблюдаются повторные выбросы мазута и новые участки загрязнения после ЧП с танкерами, сообщает ТАСС .

Очаги выброса были и в районе заповедника «Большой Утриш» в Анапе. Еще загрязнена береговая лини длиной 4 км в Темрюкском районе в поселке Веселовка.

Группы, которые мониторят ситуацию на море, оперативно сообщают о найденных участках загрязнения, чтобы организовать там уборку территории.

Всего обследовано 130 км берега в Краснодарском крае. Порядка 10,7 км береговой лини уже очищено. По информации МЧС, в ликвидации последствий ЧП участвуют свыше 5 тыс. спасателей и волонтеров.

Разлив мазута произошел 15 декабря из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. В Анапе объявлен режим ЧС.