Котлета с сюрпризом: таракана нашли в еде из школьной столовой в Приморье

сегодня в 10:53

Во Владивостоке ученики нашла таракана в котлете из школьной столовой

Скандал назревает в школе № 11 во Владивостоке. Во время обеда ученики обнаружили таракана в котлете, сообщает VLADIVOSTOK1.RU .

Фотографии появились в Сети 3 декабря. Снимки активно распространяют родители школьников. При этом официальных подтверждений этой ситуации нет.

Делом заинтересовались прокуратура и Роспотребнадзор. Ведомства проверят качество продуктов, готовых блюд, условия их приготовления и соответствие питания утвержденному меню.

Ранее 15 учеников в Арзамасе Нижегородской области подхватили кишечную инфекцию и попали в больницу, пообедав в школьной столовой.

