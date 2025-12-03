Котлета с сюрпризом: таракана нашли в еде из школьной столовой в Приморье
Во Владивостоке ученики нашла таракана в котлете из школьной столовой
Скандал назревает в школе № 11 во Владивостоке. Во время обеда ученики обнаружили таракана в котлете, сообщает VLADIVOSTOK1.RU.
Фотографии появились в Сети 3 декабря. Снимки активно распространяют родители школьников. При этом официальных подтверждений этой ситуации нет.
Делом заинтересовались прокуратура и Роспотребнадзор. Ведомства проверят качество продуктов, готовых блюд, условия их приготовления и соответствие питания утвержденному меню.
Ранее 15 учеников в Арзамасе Нижегородской области подхватили кишечную инфекцию и попали в больницу, пообедав в школьной столовой.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.