«Управленческий паралич» и судьба Kodak: каких начальников уволят в 2026 году

Бизнес-тренер Шумилин назвал 5 ключевых навыков для руководителей в 2026 году

Рынок вакансий для «топов» рухнул в 7 раз по сравнению с 2024 годом, как сообщал ранее Forbes , а число кандидатов выросло в разы. Чтобы не повторить судьбу компании Kodak, которая когда-то не поверила в «цифру» и не смогла адаптироваться, руководителям пора менять свою «операционную систему». Бизнес-тренер Александр Шумилин рассказал РИАМО, какие навыки станут «спасательным кругом» в 2026 году.

Главный риск сегодня — впасть в «управленческий паралич». Бизнесу больше не нужны бесконечные совещания, компаниям нужен результат, причем дешевле, чем вчера.

«Руководитель, который умеет выжимать результат из ограниченных ресурсов, находить возможности там, где другие находят причины, и не терять темп, когда ресурсов меньше, чем задач, сегодня в цене. Важно, что это не про жесткость и не про микроменеджмент, а про управленческий КПД: сколько реального результата производит один менеджер в единицу времени», — отмечает Шумилин.

5 критериев востребованного босса: чек-лист

Навык В чем суть? Главная ловушка Управленческий КПД Выжимать максимум из минимума ресурсов. Бесконечные совещания «приклеить или прибить». Провидение Умение принимать решения, когда данных не хватает. Управленческий паралич при сжатии горизонта планирования. Мультипоколенческий язык Умение управлять и бумерами, и зумерами. Пытаться говорить со всеми на одном языке (эффект туриста в Токио). Удержание Работа с людьми как профессия, а не дар. Вера в то, что корпоратив важнее точечной работы с сотрудником. Гигиена ИИ Использование AI как карманного инструмента. Либо полное отрицание, либо раздутые бюджеты при нулевом результате.

«Турист в Токио» и зумеры

Одной из самых острых проблем стала работа с «мультипоколенческой командой». Сегодня за соседними столами сидят люди с разными ценностями: бумеры (уважают иерархию), миллениалы (ищут смысл) и зумеры (работают из кафе).

«Руководитель, который пытается говорить со всеми одним языком, проигрывает. Примерно как турист, который в Токио говорит по-русски, просто громче», — объясняет эксперт. Умение переключаться между этими «языками» мотивации — навык редкий и дорогой.

ИИ как новый «пользователь ПК»

В 2026 году владение искусственным интеллектом становится гигиеническим фактором. Тот, кто использует AI для анализа и рутины без лишнего шоу, уже на три шага впереди. Владение нейросетями в резюме теперь так же обязательно, как когда-то навык «уверенный пользователь ПК».

Итог

Если ваше кредо — «харизма и чутье», вы в зоне риска. В условиях кадрового голода удержание профи становится важнее стратегий. Современный лидер — это тот, кто замечает тренды раньше других и не боится делегировать рутину алгоритмам, пока конкуренты все еще решают, «верить в ИИ или нет».

