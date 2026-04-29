Обвинение по 3 статьям: пьяный новосибирец ударил двух собутыльниц шуруповертом
Новосибирец набросился на двух женщин с шуруповертом и ранил полицейского
В Новосибирске мужчина набросился на двух женщин с шуруповертом во время застолья и обещал убить. На место происшествия приехала полиция, сообщает ngs.ru.
Во время застолья у новосибирца произошел конфликт с сожительницей и ее приятельницей. Мужчина взял в руки шуруповерт и угрожал убийством.
Женщины позвонили в полицию. Когда силовики приехали, мужчина ударил головой в нос одного из них.
Новосибирца обвинили сразу по трем статьям. Среди них умышленное причинение легкого вреда здоровью, угроза убийством и применение насилия против представителя власти. Суд рассмотрит дело.
