Обвинение по 3 статьям: пьяный новосибирец ударил двух собутыльниц шуруповертом

сегодня в 08:40

Новосибирец набросился на двух женщин с шуруповертом и ранил полицейского

В Новосибирске мужчина набросился на двух женщин с шуруповертом во время застолья и обещал убить. На место происшествия приехала полиция, сообщает ngs.ru .

Во время застолья у новосибирца произошел конфликт с сожительницей и ее приятельницей. Мужчина взял в руки шуруповерт и угрожал убийством.

Женщины позвонили в полицию. Когда силовики приехали, мужчина ударил головой в нос одного из них.

Новосибирца обвинили сразу по трем статьям. Среди них умышленное причинение легкого вреда здоровью, угроза убийством и применение насилия против представителя власти. Суд рассмотрит дело.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.