Выборгская резня 1918 года: геноцид русских в русском городе

В материале РИАМО рассказываем о массовой расправе финских националистов над русскими жителями Выборга, которая произошла 108 лет назад.

29 апреля 1918 в городе Выборге началось массовое истребление русскоязычного населения, устроенное финскими националистами. Самые кровавые расправы случились 29 и 30 апреля, однако многочисленные убийства русских продолжалась весь май, последняя жертва резни была убита 16 июня 1918 года. В материале РИАМО — о страшных событиях того времени.

Предыстория и причины Выборгской резни

В 1809 году, после завершения войны со Швецией, Финляндия вошла в состав Российской империи в статусе Великого княжества Финляндского. В качестве жеста доброй воли император Александр I присоединил к княжеству российский город Выборг и окружающие его территории. С этого времени в Выборге начало увеличиваться число жителей-финнов, однако русскоязычное население по-прежнему составляло довольно большую часть.

После Октябрьской революции 1917 года Выборгская губерния в составе Великого княжества Финляндского отделилась от России, а финские власти начали массово выселять из своей страны русских. В 1918 году в Финляндии началась гражданская война между «красными» и «белыми» финнами.

До конца апреля 1918 года в Выборге находились крупные силы финских красногвардейцев, однако 29 апреля в результате шестидневных боев войска генерала Маннергейма взяли город. В этот день в Выборг вошли и бойцы буржуазно-националистического «Охранного корпуса Финляндии», называемого «шюцкором». Они начали массовые аресты и расстрелы оставшихся в городе красногвардейцев, а также русского гражданского населения, которое не успело покинуть Выборг.

Что случилось в Выборге 29 апреля 1918 года

В Выборге и окрестностях находились многочисленные воинские части Российской империи, также в городе проживало несколько тысяч русских людей всех сословий. Те из них, кто поддерживали «белых» финнов, восприняли приход «Охранного корпуса» как освобождение. Однако финские националисты были настроены на тотальную очистку Выборга от русскоязычного населения: ранее «шюцкор» уже проводил этнические чистки в других регионах страны, так что участь русских жителей Выборга была предрешена.

Войдя в город, участники «Охранного корпуса» начали хватать всех русских, кто попадался им на пути: рабочих, купцов, чиновников, кадетов, гимназистов. Десятки российских офицеров, поддерживающих «белых», пришли к ним с намерением присоединиться к ополчению, но также были схвачены. Некоторых расстреливали прямо на улицах, но большинство под охраной повели к Фридрихгамским воротам, где было устроено место для массовой казни.

Пленников расстреливали около сотни финских солдат и офицеров. Тела сбрасывали в два находящихся рядом с Анненскими казармами рва, а тех, кто был ранен, впоследствии добивали выстрелами в голову.

Один из участников расправы впоследствии рассказывал: «…Зрелище было неописуемо ужасно. Тела расстрелянных лежали как попало, кто в какой позе. Стены валов были с одной стороны окрашены запекшейся кровью. Между валами было невозможно двигаться, земля превратилась в кровавое месиво. О поиске не могло быть и речи. Никто не смог бы осмотреть такие груды тел». Большинство погибших также были ограблены: с них снимали часы, украшения, одежду, обувь и даже белье.

Сколько человек стали жертвами Выборгской резни в 1918 году

Основная масса жертв была убита 29 и 30 апреля, однако расстрелы русских «шюцкором» продолжались весь май и половину июня. По свидетельствам очевидцев, финны «вычисляли» русскоговорящих в толпе на улицах и рынках, врывались в квартиры и дома русских, на которых указали соседи-финны. Последний факт расправы по этническому признаку был зафиксирован 16 июня, при этом историки до сих пор не могут определить точное чисто жертв – по разным подсчетам, число убитых могло составлять от 3 до 5 тысяч человек.

Последствия Выборгской резни и отношение к ней финнов

После того, как в Выборг приехал британский вице-консул Вольдемара Фриск, этнические чистки в Выборге приостановились. Жертв Выборгской резни похоронили на православных кладбищах города, местные жители даже поставили памятники невинно убиенным – однако в последующие годы большинство таких памятников было уничтожено.

В память о погибших в результате резни красногвардейцах в 1961 года в Выборге была установлена четырехметровая гранитная стела. Однако по политическим причинам на стеле не разместили никакого упоминания об убитых мирных жителях.

Никаких извинений за геноцид русских в Выборге и других городах Финляндии власти страны не принесли.

В 2017 году Финский монетный двор выпустил юбилейную монету к 100-летию независимости страны, при этом на реверсе монеты изображалась сцена расстрела пленных над рвом. Однако после поднявшегося общественного возмущения отчеканенные монеты решено было изъять из обращения.