сегодня в 18:21

15 ребят попали в больницу после приема пищи в школьной столовой в Арзамасе

15 учеников школы в Арзамасе Нижегородской области подхватили кишечную инфекцию и попали в больницу после обеда в школьной столовой. Суммарно к докторам обратились 50 человек, сообщил министр образования региона Михаил Пучков на своей странице во «ВКонтакте» .

На плохое самочувствие несколько учеников одной из школ Арзамаса пожаловались 16 октября. Администрация города начала работать вместе с Роспотребнадзором. 17 октября в учебном учреждении отменили очные занятия, проводилась дезинфекция.

Пучков отметил, что находится на связи с министром здравоохранения Нижегородской области Галиной Михайловой. За прошедшие 2 дня в больницы обратились 50 школьников.

В стационаре находятся 15 человек. У них состояние средней тяжести, однако жизням детей ничего не угрожает. Остальных отпустили домой.

Министр образования Нижегородской области отметил, что проводятся исследования. После проверок люди, которые виновны в случившемся, понесут наказание.

Утром 17 октября региональное управление Роспотребнадзора выложило итоги расследования. Выяснилось, что были допущены нарушения санитарного законодательства на пищеблоке.

Дети, предположительно, заразились острой кишечной инфекцией из-за норовируса. Его нашли у работников пищеблока и заболевших. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

