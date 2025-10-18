15 ребят попали в больницу после приема пищи в школьной столовой в Арзамасе
Фото - © Медиасток.рф
15 учеников школы в Арзамасе Нижегородской области подхватили кишечную инфекцию и попали в больницу после обеда в школьной столовой. Суммарно к докторам обратились 50 человек, сообщил министр образования региона Михаил Пучков на своей странице во «ВКонтакте».
На плохое самочувствие несколько учеников одной из школ Арзамаса пожаловались 16 октября. Администрация города начала работать вместе с Роспотребнадзором. 17 октября в учебном учреждении отменили очные занятия, проводилась дезинфекция.
Пучков отметил, что находится на связи с министром здравоохранения Нижегородской области Галиной Михайловой. За прошедшие 2 дня в больницы обратились 50 школьников.
В стационаре находятся 15 человек. У них состояние средней тяжести, однако жизням детей ничего не угрожает. Остальных отпустили домой.
Министр образования Нижегородской области отметил, что проводятся исследования. После проверок люди, которые виновны в случившемся, понесут наказание.
Утром 17 октября региональное управление Роспотребнадзора выложило итоги расследования. Выяснилось, что были допущены нарушения санитарного законодательства на пищеблоке.
Дети, предположительно, заразились острой кишечной инфекцией из-за норовируса. Его нашли у работников пищеблока и заболевших. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
