Котенок: ВС России начали битву за Курахово в ДНР

сегодня в 05:08

Российские силы начали операцию по освобождению города Курахово в ДНР, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

«Ранее шла речь о заходе в административные границы населенника. Сейчас — о фактическом начале битвы за город», — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне украинская группировка оказалась в полуокружении в Кураховке.

Ранее сообщалось, что российские военные взяли под свой контроль населенные пункты Горняк, Катериновка и Доброволье.