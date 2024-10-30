Котенок: ВС России начали битву за Курахово в ДНР
Российские военные освобождают Курахово в ДНР
Российские силы начали операцию по освобождению города Курахово в ДНР, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.
«Ранее шла речь о заходе в административные границы населенника. Сейчас — о фактическом начале битвы за город», — написал он в своем Telegram-канале.
Накануне украинская группировка оказалась в полуокружении в Кураховке.
Ранее сообщалось, что российские военные взяли под свой контроль населенные пункты Горняк, Катериновка и Доброволье.