Трамп: Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласились на «энергетическое перемирие с настоящего момента».

«С настоящего момента вступает в силу энергетическое перемирие в войне между Россией и Украиной <…> Не нарушайте его!» — написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что Москве и Киеву удалось прийти к соглашению.

Ранее глава Белого дома заявил, что Зеленский создает проблемы для всего мира, хотя давно мог бы завершить конфликт с Россией. По его мнению, Украине пришло время сменить лидера. Трампа поддержал бизнесмен Илон Маск.

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