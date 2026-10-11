Трамп: Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласились на «энергетическое перемирие с настоящего момента».
«С настоящего момента вступает в силу энергетическое перемирие в войне между Россией и Украиной <…> Не нарушайте его!» — написал американский лидер в соцсети Truth Social.
Трамп добавил, что Москве и Киеву удалось прийти к соглашению.
Ранее глава Белого дома заявил, что Зеленский создает проблемы для всего мира, хотя давно мог бы завершить конфликт с Россией. По его мнению, Украине пришло время сменить лидера. Трампа поддержал бизнесмен Илон Маск.
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