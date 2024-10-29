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Российские войска освободили Горняк, Катериновку и Доброволье в ДНР

Военнослужащие армии России взяли под контроль населенные пункты Горняк, Катериновка и Доброволье в ДНР. За сутки в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВС РФ украинские войска также потеряли 985 военных и танк Leopard, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Город Горняк освободили бойцы группы «Центр». Российские военные проявили активные действия, которые позволили взять под контроль населенный пункт, отметили в оборонном ведомстве.

Добровольное освободили усилиями группировки войск «Восток». Армейцы улучшили положение по переднему краю, после чего освободили населенный пункт.

Бойцы «Южной» группировки войск ВС России также заняли более выгодные рубежи и позиции на фронте. Благодаря действиям военных удалось освободить населенный пункт Катериновка.