Две школьницы из Наро-Фоминска представят Подмосковье на всероссийском этапе конкурса

Виктория Каперзова из наро-фоминской школы № 4 имени В. В. Завадского победила в номинации «Интеллект года», а Мирослава Трофимова из школы № 5 стала лучшей в номинации «Председатель совета обучающихся», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Региональный этап прошел 8 октября в ЦДК «Звезда» и собрал 28 участников — рекорд за шесть лет истории конкурса — из Можайского, Красногорского, Одинцовского, Щелковского, Ленинского, Сергиево-Посадского городских округов, а также из Коломны и Серпухова.

Участники представили видеовизитки, портфолио достижений и защитили собственные проекты. За каждой презентацией — идея, способная изменить жизнь вокруг: помощь пожилым людям, знакомство с культурами народов России, сохранение исторической памяти.

Виктория, например, предложила создать сервис, который с помощью искусственного интеллекта поможет школьникам выбрать профессию и выстроить личную образовательную траекторию.

По итогам испытаний жюри определило шесть победителей в номинациях «Доброволец года», «Творческая личность года», «Интеллект года», «Патриот года», «Председатель совета обучающихся» и «Общественник года». Впереди у победителей — всероссийский отбор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.