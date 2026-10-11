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МИД РФ осудил удар по аэропорту Эр-Рияда, где погибли люди

В Москве выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших при ударе по аэропорту Эр-Рияда и желают скорейшего выздоровления раненым. МИД РФ осудил удар по воздушной гавани, сообщает пресс-служба министерства.

10 октября аэропорт им. Короля Халеда в Эр-Рияде подвергся массированному ракетному обстрелу. В результате атаки погибли 12 человек. Еще свыше 300 человек ранены.

«Россия осуждает данную атаку и призывает участников конфликтов в зоне Аравийского полуострова полностью отказаться от ударов по объектам гражданской инфраструктуры», — подчеркнули в МИД.

Там добавили, что неизменной остается позиция РФ о безальтернативности урегулирования любых кризисных ситуаций в регионе политико-дипломатическими средствами при обеспечении интересов всех государств, которые там находятся.

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