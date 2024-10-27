ВС РФ полуокружили группировку ВСУ в Кураховке ДНР

сегодня в 10:03

Военные России продолжают добиваться поставленных целей на специальную военную операцию, по данным на 27 октября, украинская группировка оказалась в полуокружении в Кураховке ДНР, пишет ТАСС .

Бойцам ВС РФ удалось полуокружить противника в населенном пункте Кураховка красноармейского направления в ДНР. Они делают все, чтобы ликвидировать противника и освободить поселок.

Ранее украинские военные покинули большинство своих позиций в Горняке Донецкой Народной Республики. ВС РФ продолжают ликвидировать отдельные очаги сопротивления.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что бойцы России подняли свой флаг над одним из зданий в Горняке.