Корреспондент RT предоставил кадры авиакатастрофы в Дубае

сегодня в 17:27

Корреспондент RT в Дубае снял на видео последствия крушения истребителя

В Дубае истребитель потерпел крушение во время авиашоу. Момент катастрофы зафиксировал на камеру корреспондент RT Хасан Зейтуни.

По информации от 21 ноября, индийский истребитель HAL Tejas разбился в Дубае.

Момент падения воздушного судна был запечатлен на видео.

На кадрах можно увидеть густой черный дым, поднимающийся над местом падения самолета.

