Корреспондент RT предоставил кадры авиакатастрофы в Дубае
В Дубае истребитель потерпел крушение во время авиашоу. Момент катастрофы зафиксировал на камеру корреспондент RT Хасан Зейтуни.
По информации от 21 ноября, индийский истребитель HAL Tejas разбился в Дубае.
Момент падения воздушного судна был запечатлен на видео.
На кадрах можно увидеть густой черный дым, поднимающийся над местом падения самолета.
