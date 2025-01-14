Конфликт с другим военным: новые детали убийства сотрудника ФСБ в Москве
Появились новые детали убийства сотрудника ФСБ в центре Москвы
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Чемпиона России по гиревому спорту Владимира Ф. убили в центре Москвы из-за бытового конфликта с военнослужащим, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По данным РИА Новости, Владимир Ф. работал в ФСБ.
Труп мастера спорта международного класса нашли в здании на улице Ольховская. У погибшего обнаружили огнестрельное ранение головы.
«Причиной убийства стал бытовой конфликт с военным», — заявил источник госагентства.
Возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемый задержан.
Baza сообщала, что труп Владимира Ф. нашли в ночь на 13 января. На месте происшествия работали военные следователи и сотрудники ФСБ.