сегодня в 10:36

Композитор в Москве получил 13 суток ареста за то, что трогал гениталии ребенка

Столичный суд привлек к ответственности российского композитора. Мужчина в общественном транспорте несколько раз трогал гениталии ребенка тыльной стороной ладони, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Нагатинский районный суд столицы признал Алексея Ш. виновным по административной статье о мелком хулиганстве. Его арестовали на 13 суток.

Ранее столичные правоохранители задержали 38-летнего блогера Сергея Н., которого подозревают в педофилии. Мужчина домогался двух школьниц и просил у них интимные фото.

До этого в подмосковном городском округе Красногорск задержали водителя автобуса. Его подозревают в совершении развратных действий по отношению к ребенку.

