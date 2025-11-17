Блогер-педофил-язычник надругался над 2 девочками в Москве

Столичные правоохранители задержали 38-летнего блогера Сергея Н., которого подозревают в педофилии. Мужчина домогался двух школьниц и просил у них интимные фото, сообщает «112» .

Сергей делится с подписчиками странными видеороликами. Каждое видео он начинает с приветствия: «Слава роду нашему», а также называет пользователей «братьями и сестрами». В роликах он преимущественно рассказывает о язычестве.

Правоохранители выяснили, что мужчина, помимо языческих наклонностей, может быть педофилом. В 2024 году блогер вступил в переписку с 11-летней девочкой. Он принудил ребенка отправить ему интимное фото.

Также мужчина сам делился с ней развратными видео. Кроме того, он два раза встречался со школьницей и домогался ее.

В октябре 2025 года мужчина нашел новую жертву — 13-летнюю девочку. Он снова просил у нее «взрослые» фото, а также три раза встретился с ней.

Полиция считает, что жертв извращенца может быть больше. Правоохранители устанавливают другие возможные эпизоды с его участием.

Ранее в подмосковном городском округе Красногорск задержали водителя автобуса. Его подозревают в совершении развратных действий по отношению к ребенку.

