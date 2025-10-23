Долапался: задержан водитель-педофил, пристававший к девочке в Красногорске

сегодня в 09:59

Задержан водитель автобуса из Красногорска, который залез под куртку к школьнице

В подмосковном городском округе Красногорск задержали водителя автобуса, которого подозревают в совершении развратных действий по отношению к ребенку, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 135 Уголовного кодекса России («Развратные действия к лицу, не достигшему 16-летнего возраста»).

Мужчина управлял автобусом, который выполнял рейс в Сабурове городского округа Красногорск. Там он совершил развратные действия против девочки.

Инцидент сняли на видео. В ближайшее время мужчину допросят.

На появившемся в соцсетях видео запечатлено, как мужчина пытался залезть под куртку рядом сидевшей девочки. Она отдернула руку агрессора и поправила одежду. Девочка была шокирована и вышла из автобуса на остановке.

