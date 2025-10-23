Долапался: задержан водитель-педофил, пристававший к девочке в Красногорске
Фото - © Медиасток.рф
В подмосковном городском округе Красногорск задержали водителя автобуса, которого подозревают в совершении развратных действий по отношению к ребенку, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 135 Уголовного кодекса России («Развратные действия к лицу, не достигшему 16-летнего возраста»).
Мужчина управлял автобусом, который выполнял рейс в Сабурове городского округа Красногорск. Там он совершил развратные действия против девочки.
Инцидент сняли на видео. В ближайшее время мужчину допросят.
На появившемся в соцсетях видео запечатлено, как мужчина пытался залезть под куртку рядом сидевшей девочки. Она отдернула руку агрессора и поправила одежду. Девочка была шокирована и вышла из автобуса на остановке.
