В Подмосковье в автобусе водитель-педофил пытался залезть под куртку школьнице
В подмосковном Красногорске пассажиры рейсового автобуса № 1212к были шокированы тем, что водитель пытался залезть под куртку маленькой девочки. Момент попал на видео, которое опубликовал SHOT.
На опубликованных кадрах видно, как водитель маршрутного такси вел себя неподобающим поведением по отношению к юной пассажирке. В какой-то момент мужчина протянул руку к рядом стоявшей девочке и попытался залезть к ней под куртку. Школьница отреагировала на это, отдернув руку мужчины и поправив верхнюю одежду.
Предварительно известно, что данный инцидент был зафиксирован на видео в поселке Сабурово, расположенном в Красногорском районе. Ребенок, находясь в состоянии шока, покинул транспортное средство на остановке «Аристово».
В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося. Несмотря на отсутствие официальных заявлений от потерпевшей или ее представителей, ведется работа по установлению личности водителя и выявлению возможных свидетелей произошедшего.
