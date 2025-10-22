В Подмосковье в автобусе водитель-педофил пытался залезть под куртку школьнице

В подмосковном Красногорске пассажиры рейсового автобуса № 1212к были шокированы тем, что водитель пытался залезть под куртку маленькой девочки. Момент попал на видео, которое опубликовал SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как водитель маршрутного такси вел себя неподобающим поведением по отношению к юной пассажирке. В какой-то момент мужчина протянул руку к рядом стоявшей девочке и попытался залезть к ней под куртку. Школьница отреагировала на это, отдернув руку мужчины и поправив верхнюю одежду.

Предварительно известно, что данный инцидент был зафиксирован на видео в поселке Сабурово, расположенном в Красногорском районе. Ребенок, находясь в состоянии шока, покинул транспортное средство на остановке «Аристово».

В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося. Несмотря на отсутствие официальных заявлений от потерпевшей или ее представителей, ведется работа по установлению личности водителя и выявлению возможных свидетелей произошедшего.

