В Подмосковье утром 19 мая зафиксировали 5-балльные пробки

Загруженность дорог Московской области утром 19 мая достигла 5 баллов, на трассах региона насчитывается более 1,6 млн автомобилей. Движение затруднено на ряде федеральных и региональных шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным ведомства, количество машин на дорогах на 63,4% превышает средние показатели прошлого месяца. Наиболее сложная обстановка сложилась на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском и Новорязанском шоссе.

Также заторы наблюдаются на Варшавском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Водителям рекомендовали быть внимательными, не отвлекаться на телефон во время движения и соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.