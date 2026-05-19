В Подмосковье 18 мая не зафиксировали лесных пожаров

Возгораний на территории гослесфонда Московской области 18 мая не зарегистрировано. С 19 по 21 мая в регионе прогнозируется III класс пожарной опасности, в ряде лесничеств — II и IV класс, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

По данным ведомства, 19 мая на большей части территории области ожидается III класс пожарной опасности. В Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском лесничествах и лесничестве «Русский лес» прогнозируется II класс, в Дмитровском, Сергиево-Посадском и Ступинском — IV класс.

20 и 21 мая на большей части региона сохранится III класс пожарной опасности. В Дмитровском, Сергиево-Посадском, Ступинском и Талдомском лесничествах ожидается IV класс.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха составит плюс 26–33 градуса, ночью — плюс 14–18 градусов. Ожидается ясная погода с небольшой облачностью, без осадков.

В случае обнаружения возгорания жителей просят незамедлительно сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.