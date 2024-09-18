Новые взрывы в Ливии и Сирии: сдетонировали коммуникационные устройства

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Mash: 500 раций и радиоприемников взорвались в Ливане

Более 500 раций и радиоприемников «Хезболлы» взорвались 18 сентября в Ливане. Об этом сообщает Mash .

В Ливане умерло 12 человек. Взрыв раций и радиоприемников произошел, когда члены «Хезболлы» хоронили ребенка одного из своих главарей Али Аммара.

Подрыв раций и радиоприемников также был зафиксирован в Сирии. В стране, по сообщениям журналистов, умерли 19 солдат корпуса стражей иранской революции.

Израиль отправил элитную 98-ю дивизию из Сектора Газа на границу с Ливаном.

Массовый взрыв пейджеров по всему Ливану произошел 18 сентября. За ним, как сообщают СМИ, стоят израильские спецслужбы.

Мирные граждане Ливана не пострадали. Пейджерами, в основном, пользовались члены «Хезболлы».

Ранее посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани потерял глаз из-за взрыва пейджера. Суммарно трагедия унесла жизни 11 человек. Около четырех тыс. пострадали.