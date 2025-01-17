Командиры на Камчатке вымогают деньги у подчиненных, избивая их до полусмерти

Военные из Камчатского края пожаловались на командиров 40-й бригады морской пехоты, которые вымогают у них деньги и избивают своих подчиненных, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

По словам 40-летнего Леонида П. из Петропавловска-Камчатского, в начале декабря офицеры забрали у него 200 тыс. рублей наличными и заставили перевести им еще 400 тыс. рублей.

Мужчина также утверждает, что 31 декабря командиры избили его и заставили дать расписку о согласии перевести еще 500 тыс. рублей. Все это из-за выпитой военнослужащим «рюмки на Новый год». По словам бойца, деньги отправляли на счет сестры одного из командиров.

Волонтеры рассказали, что один из командиров даже вымогал у подчиненного квартиру и угрожал. Затем офицеры избили другого бойца. После этого Леонид сбежал, его объявили в розыск. Мужчина попросил помощи.

Замполит бригады пообещала разобраться в ситуации. В итоге она заявила, что Леонид «вор и обманщик». Его задержали и отправили в часть. На связь с тех пор мужчина не выходит. По словам волонтеров, командиры требовали деньги еще у троих военнослужащих. Один перевел 3 млн рублей, другой – 400 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что сотрудник СИЗО Ростова за деньги водил женщин заключенному, отбывающему срок за разбой и вымогательство. Он также прикрывал организованную им продажу СИМ-карт в учреждении.