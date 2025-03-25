Количество пострадавших при втором взрыве газа в Махачкале выросло до трех

Происшествия

Фото - © МЧС России

Количество пострадавших во время второго взрыва газа в столице Республики Дагестан, Махачкале, увеличилось до трех. Он произошел в магазине сотовой связи, сообщает газета «Известия».

У одноэтажной торговой точки уничтожена стена. Постройки продолжают дымиться после взрыва газа.

Детонация произошла на проспекте Имама Шамиля, 66.

До этого взрыв газа случился в многоэтажке в Махачкале. Там травмы получили двое. Взрывом разнесло всю квартиру, обломками засыпало двор и автомобили у дома.