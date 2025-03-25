Количество пострадавших при втором взрыве газа в Махачкале выросло до трех
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Количество пострадавших во время второго взрыва газа в столице Республики Дагестан, Махачкале, увеличилось до трех. Он произошел в магазине сотовой связи, сообщает газета «Известия».
У одноэтажной торговой точки уничтожена стена. Постройки продолжают дымиться после взрыва газа.
Детонация произошла на проспекте Имама Шамиля, 66.
До этого взрыв газа случился в многоэтажке в Махачкале. Там травмы получили двое. Взрывом разнесло всю квартиру, обломками засыпало двор и автомобили у дома.