Количество пострадавших при втором взрыве газа в Махачкале выросло до трех Происшествия сегодня в 10:42 Фото - © МЧС России

Количество пострадавших во время второго взрыва газа в столице Республики Дагестан, Махачкале, увеличилось до трех. Он произошел в магазине сотовой связи, сообщает газета «Известия».