сегодня в 03:03

Количество пострадавших при обстреле израильского города Арад возросло до 88

Число пострадавших при ракетном обстреле израильского города Арад увеличилось до 88 человек. Об этом заявила национальная служба скорой помощи «Маген Давид адом», сообщает ТАСС .

Пострадавшие доставлены в больницы. Среди них 10 человек находятся в тяжелом состоянии, 19 — в состоянии средней степени тяжести, 55 человек получили легкие ранения.

Ранее Израиль сообщал о 64 пострадавших в результате обстрела города Арад.

Также в израильском городе Димона из-за обстрела ранены как минимум 47 человек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.