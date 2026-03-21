Более 40 человек пострадали при иранском ударе по израильскому городу Димона

В результате ракетного удара Ирана по израильскому городу Димона пострадали как минимум 47 человек. Их госпитализировали, сообщает « Интерфакс ».

По данным СМИ, также в городе оказались повреждены здания.

В Армии обороны Израиля пояснили, что на данный момент устанавливается, почему не получилось сбить ракету, которая упала в районе Димоны. При этом в городе расположены израильские ядерные объекты.

Ранее Израиль и США нанесли ракетный удар по ядерному объекту в иранском городе Натанз.

