США и Израиль атаковали комплекс по обогащению урана в Натанзе

Израиль и Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по ядерному объекту в иранском городе Натанз, сообщает РИА Новости .

«Комплекс по обогащению (урана-ред.) имени шахида Ахмади Роушана в Натанзе сегодня утром был атакован», — заявили в организации по атомной энергии Ирана.

В ведомстве добавили, что в результате атаки радиоактивных утечек не зафиксировано, опасности для жителей близлежащих территорий нет. Удар США и Израиля по израильскому ядерному объекту противоречит международным нормам ядерной безопасности.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля. США и Израиль развернули масштабную операцию, направленную на то, чтобы у Тегерана не появилось собственного ядерного оружия. Иран начал отвечать на агрессию ударами по территории противника и по американским базам, расположенным в регионе.

