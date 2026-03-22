Израиль сообщил о 64 пострадавших в результате обстрела города Арад

По данным службы скорой помощи «Маген Давид адом», раненые доставлены в больницы. Среди них 7 находятся в тяжелом состоянии, 15 — в состоянии средней степени тяжести, еще 42 человека получили легкие ранения.

Ранее из-за ракетного удара Ирана по израильскому городу Димона пострадали как минимум 47 человек. Их госпитализировали.

Также Израиль и США нанесли ракетный удар по ядерному объекту в иранском городе Натанз.

