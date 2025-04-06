Количество пострадавших от урагана в Хакассии выросло до 32 человек

Из-за ветряного урагана, который произошел в Республике Хакассия 5 апреля, травмы разной степени тяжести получили 32 человека, из них один ребенок. Они поступили в больницы региона, сообщает пресс-служба Минздрава Хакассии.

Пятерых людей госпитализировали. Среди них одна женщина пребывает в тяжелом состоянии. Остальные люди проходят лечение амбулаторно.

Медицинские учреждения региона работают в формате повышенной готовности.

6 апреля был сильный ураган в хакасском Абакане. Непогода срывала части крыш, баннеров с рекламой, а также столбы. Люди, оставшиеся на улице, падали с ног. Ветер со скоростью до 33 м/с был в регионе до вечера субботы.