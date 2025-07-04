Курдские военные сбили несший взрывчатку БПЛА рядом с аэропортом Эрбиля
Курдские военные сбили несший взрывчатку БПЛА рядом с международным аэропортом города Эрбиль — столицы Иракского Курдистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.
Как сообщили контртеррористические службы Курдистана, никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано.
В районе аэропорта в Эрбиле размещаются войска коалиции под руководством США в Курдистане.
В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Тегеран обвинили в реализации тайной военно-ядерной программы. ЦАХАЛ атаковал военные и ядерные цели Ирана.
После чего исламская республика ударила ракетами в ответ. В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что сторонам удалось заключить мирное соглашение.