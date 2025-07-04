Курдские военные сбили несший взрывчатку БПЛА рядом с аэропортом Эрбиля

Курдские военные сбили несший взрывчатку БПЛА рядом с международным аэропортом города Эрбиль — столицы Иракского Курдистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

Как сообщили контртеррористические службы Курдистана, никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано.

В районе аэропорта в Эрбиле размещаются войска коалиции под руководством США в Курдистане.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Тегеран обвинили в реализации тайной военно-ядерной программы. ЦАХАЛ атаковал военные и ядерные цели Ирана.

После чего исламская республика ударила ракетами в ответ. В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что сторонам удалось заключить мирное соглашение.