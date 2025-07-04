Вучич призвал протестующих отказаться от полной блокировки городов Сербии

Президент Сербии Александр Вучич обратился к участникам протеста с призывом отказаться от планов полностью блокировать утром 4 июля движение в Белграде, а также других городах республики, сообщает RT .

Он рассказал о недоброжелателях, которые есть в стране и за ее пределами, которые по его словам, хотят превратить жизнь жителей республики «в настоящий ад».

«Не делайте этого, одумайтесь, не надо ненавидеть свою страну. Поймите, что это тяжкие уголовные преступления, противоречащие закону…» — призвал он.

В Сербии ситуация накаляется: протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Политолог Юрий Светов выразил неуверенность в том, что у Вучича хватит смелости противостоять.