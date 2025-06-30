Политолог: сербские протесты угрожают власти Вучича

В Сербии ситуация накаляется: протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Политолог Юрий Светов выразил неуверенность в том, что у Вучича хватит смелости противостоять, сообщает «Царьград» .

По словам эксперта, волнения в стране напоминают события в Грузии, где протесты длятся уже семь месяцев, а власти бессильны их остановить. В Сербии аналогичная ситуация: демонстрации продолжаются, несмотря на отставки чиновников, включая премьер-министра. Их цель — не допустить прихода к власти преемника Вучича и добиться досрочных парламентских выборов, чтобы оппозиция могла усилить свои позиции.

Светов отмечает, что это классическая технология «цветных революций», впервые опробованная в Сербии («бульдозерная революция»). Протесты подпитываются недовольством молодежи, которая готова ради вступления в ЕС пожертвовать Косово и поддержать антироссийские санкции.

Исход событий зависит от реакции общества и действий самого Вучича. Пока он идет на уступки: отстранил вице-премьера Гулича, но избегает силовых мер.

«Мне очень понравились слова из заявления Вучича, обращенные к сотрудникам МВД, что не надо закрывать глаза и так далее. Они свидетельствуют о том, что сотрудники правоохранительных органов потихоньку начинают отходить от поддержки президента», — пояснил политолог.

Подобные сценарии уже реализовывались в Грузии (2004), Украине и Армении. В Грузии власти жестко подавили протесты, снизив их разрушительность.

«А в Сербии не знаю, хватит ли у Вучича мужества отстоять. Ведь над сербскими политиками все время висит судьба Милошевича», — заключил Светов.