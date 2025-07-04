Трамп заявил о готовности принять участие в переговорах США с Ираном

Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов принять участие в переговорах между США и Ираном, если в этом возникнет необходимость, пишет ТАСС .

«…Я знаю, что они хотят встретиться. И если будет необходимо, то я сделаю это», — отметил он.

По его словам, в переговоры с Ираном «глубоко вовлечен» спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Президент США охарактеризовал его работу «фантастической».

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Тегеран обвинили в реализации тайной военно-ядерной программы. ЦАХАЛ атаковал военные и ядерные цели Ирана.

После чего исламская республика ударила ракетами в ответ. В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что сторонам удалось заключить мирное соглашение.