Сильный ураган начался в Абакане в Хакассии, люди падают на колени из-за ветра

Сильный штормовой ветер появился в столице Республики Хакасии, Абакане. Непогода подняла в воздух части крыш, баннеров с рекламой, мусор и столбы, сообщает « МК Хакасия ».

Люди, не успевшие покинуть улицу, валятся с ног под воздействием ветра. Они падают на колени и травмируют их.

Спасатели рекомендуют местным жителям оставаться дома. Вероятность того, что какой-нибудь тяжелый предмет упадет на голову при таком сильном ветре, высокая.

14 марта на Подмосковье обрушился ураган — скорость ветра составляла 24 метра в секунду. Уже через два дня местные коммунальные службы устранили его последствия.