Коммунальные службы Подмосковья устранили последствия урагана, который обрушился на регион 14 марта, сообщили в пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Скорость ветра в некотрых округах достигала 24 м/с — 9 баллов по шкале Бофорта. В систему ЕДС и Инцидент региона поступило более 100 обращений от жителей.

Больше всего от порывов ветра пострадали Реутов, Балашиха, Щелково, Богородский, Воскресенск.

В Пушкинском городском округе на фасаде дома № 2к3 по Хлебозаводской улице вследствие шторма начала отходить облицовочная плитка. Во избежание нанесения ущерба жителям или их транспортным средствам сотрудники УО подключили к работе промышленных альпинистов. Сейчас плитка надёжно закреплена, угроза падения отсутствует.

В Щелково на улице Комарова дерево вырвало с корнем и перекрыло пешеходный тротуар. На Краснознаменской улице дерево повисло на проводах уличного освещения. Специалисты МБУ провели работы по расчистке дворов от веток и стволов, восстановлению оборванных проводов и поврежденных элементов инфраструктуры.



В Реутове на улице Гагарина вблизи дома № 38 коммунальные службы восстановили контейнерную площадку, оградительная конструкция которой практически «парила» в воздухе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.