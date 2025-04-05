Ураганный ветер до 33 м/с сохранится в Хакассии, на Алтае и Красноярском крае
Фото - © Светлана Акифьева / Фотобанк Лори
Ураганный ветер от 20 до 25 м/с с порывами до 33 м/c сохранится в Республиках Хакасия, Тыва, Красноярском, Алтайском крае, Иркутской области до 6 апреля. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
6 апреля ситуация в большей части этих субъектов РФ нормализуется. Скорость ветра снизится до 10-15 м/с.
Эпицентр «ненастья» перейдет в части Иркутской области и Республики Бурятии, Саха (Якутию). Там порывы ветра будут составлять от 20 до 25 метров в секунду.
Ранее «Россети Сибирь» сообщали, что ураган со скоростью 30 м/с обесточил часть Кузбасса, Алтая, Хакассии, Красноярска.