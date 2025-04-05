Ураган со скоростью 30 м/с обесточил часть Кузбасса, Алтая, Хакассии, Красноярска

«Россети Сибирь» работают в особом режиме на Алтае, в Кузбассе и Хакассии из-за нарушений, спровоцированных штормовым ветром. Режим повышенной готовности работает с 4 апреля в связи с прогнозом о порывах ветра со скоростью до 30 метров в секунду, сообщает в Telegram-канале пресс-служба регионального отделения электрохолдинга.

В Алтайском крае и Кемеровской области из-за шквалистого ветра произошли нарушения в работе сетей. Нет электричества в некоторых домах.

В Кузбассе пострадали электросетевые объекты в шести населенных пунктах. Это произошло преимущественно из-за падения сторонних предметов, например, крыши дома.

В Алтайском крае технологические нарушения из-за ветра зафиксировали в пяти районах. Также они произошли и в Хакассии. В Красноярском крае и Тыве действует режим повышенный готовности.

Ранее сообщалось, что сильный ураган произошел в Абакане в Хакассии. Люди падали на колени из-за ветра.