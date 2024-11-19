Клиент массажного салона в Москве устроил погром после отказа в интиме

Посетитель массажного салона в Москве расстроился, что в заведении ему отказали в интиме, а затем устроил погром и украл кошелек с деньгами, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Мужчина воспользовался услугами, которые предоставляли в массажном салоне на Бауманской. Однако обычного сеанса массажа ему оказалось мало.

Клиент предложил сотруднице заведения интим и даже пообещал повысить гонорар. Однако на свое предложение мужчина услышал отказ, который его весьма огорчил. После этого разгневанный посетитель устроил в салоне погром. Он сломал несколько элементов интерьера, а также украл кошелек, в котором было 110 тыс. рублей.

Сотрудники салона обратились в полицию.

Ранее адвокат-дебошир проткнул нос ручкой посетителю магазина в Москве. Неадекват также пытался вынести кассу.